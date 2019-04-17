У Кремлі відреагували на дивну заяву Порошенка: «У графіку Путіна немає»

У Путіна заявили, що в планах глави Росії немає зустрічі «нормандського формату», про яку заявив чинний президент України Петро Порошенко.

Про це повідомляє інформаційне видання «Інтерфакс».

Так стало відомо, що прес-секретар Володимира Путіна розповів, що в планах російського лідера немає зустрічі «нормандського формату». Про яку заявив український президент Петро Порошенко.

«У графіку Путіна немає», – заявив Пєсков, спростувавши участь в червні в Нормандії в заходах.

Варто відзначити, що у вівторок, 16 квітня Петро Порошенко в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів про зустріч, на яку повинен бути запрошений і Володимир Путін.

«На святкування відкриття Другого фронту, дати висадки союзних військ у Нормандії, можливо, буде запрошений президент Російської Федерації Путін. Ми зберемося вчотирьох, і у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб, нарешті, на багатостраждальну землю України прийшов світ», – сказав Порошенко.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», президент України Петро Порошенко приміряв на себе роль героя серіалу «Слуга народу» Василя Голобородко, якого зіграв його опонент Володимир Зеленський. Свою акторську майстерність гарант Конституції продемонстрував напередодні під час зустрічі президента з представниками бізнесу. Чергова зустріч почалася з монологу президента, який відмінно увійшов у роль Василя Голобородька.

Нагадаємо, що за використання ядерного палива Westinghouse, що не відповідає технологічним вимогам ще радянських реакторів, в Україні може статися другий Чорнобиль. Про це заявив голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук.

Також портал «Акценти» писав, що у Зеленського заявили, що пропозиція Порошенко про проведення дебатів на НСК «Олімпійський» з 16.00 до 18.00 є неприпустимим, так як більшість людей працює і просто не встигне дістатися до стадіону на момент початку дебатів. Про це повідомляє спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков, передає «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, що чим ближче до другого туру виборів, тим більше шокуючої правди почало спливати про ту політику, яку Порошенко проводив у країні протягом останніх років. Так, нещодавно з обвинуваченнями на адресу гаранта виступив Сергій Горбатюк. Який твердо впевнений у тому, що саме за наказом Порошенко багато справи Майдану «гальмувалися». Такий виступ проти президента стало відповіддю на його слова про нібито неефективних розслідувань по справах Майдану.

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