Ілон Маск врятує Землю від астероїда: важлива інструкція

Компанія Ілона Маска SpaceX виграла тендер від NASA на запуск зонда до астероїда, якщо він раптом вирішить зіткнутися з Землею.

Про це повідомляє «Радіо Люкс».

Так, супутник компанії Ілона Маска випадки загрози зіткнення з астероїдом повинен негайно і з неймовірною силою штовхнути космічне тіло. Це має змінити його траєкторію.

Така місія буде виконана вперше в історії людства. Це буде перший випадок, коли траєкторію астероїда змінять штучно. Раніше таке можна було побачити лише у фільмах.

Цей проект коштуватиме приблизно в $69 мільйонів. Початок місії заплановано на червень 2021 року. Зонд виведуть на орбіту завдяки ракети-носія Falcon 9, з бази військово-повітряних сил в Каліфорнії. Після цього в жовтні 2022 зонд перехопить астероїд, який буде знаходитися на відстані 11 мільйонів кілометрів від Землі.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Нібіру знову загрожує Землі, в цей раз побоювання вчених більш ніж реальні. Так, очевидцям вдалося зняти дивне атмосферне явище над японським морем. Мешканці Японії вдалося зняти на відео дивовижне атмосферне явище схоже на гриб. Згідно думку уфологів даний інцидент був викликаний планетою-вбивцею Нібіру, шматок якої просто відпав і летів у бік Землі.

Нагадаємо, що 21 квітня смертоносна Нібіру стане між Землею і Сонцем, температура на нашій планеті впаде до критичного мінімуму. Про це повідомляє портал Политека. Уфологи переконані, що цей сценарій стане для нас фатальним. Однак є шанс врятуватися, адже крім сонячного тепла у Землі є внутрішнє розпечене ядро температурою до 6 тис. градусів. Скептики відзначають, що навіть при самому критичному результаті на Землі не стане настільки холодно, щоб загинуло все живе.

Також портал «Акценти» писав, що поки NASA шукає сліди прибульців в космосі, археологи в черговий раз нагадують, де прибульців найбільше – на Землі. І стародавній «прямоходяча» кіт з Нібіру тому підтвердження. Про це інформують російські ЗМІ. Останки кита віком понад 40 млн років знайдені в Перу. Все б добре, якби не мав давнє рибо-ссавець чотири кінцівки навроде ніг. Вченими встановлено, чотири невеликих ноги дозволяли тварині виходити на сушу і цілком стерпно пересуватися.

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