Хто переможе на виборах президента України: головний соціолог країни розставив всі крапки над i

Директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович розповів, що думає про результати другого туру президентських виборів в Україні.

Про це повідомляє портал «Obozrevatel»

За словами соціолога, Петро Порошенко робить все можливе, щоб зменшити розрив з Володимиром Зеленським.

«Я не прихильник тези про кардинальні зміни, а ось про скорочення — так. Прихильник в тому плані, що і дебати, і їх відсутність, і всі розмови навколо цього, і якась кампанія Порошенка за викликом Володимира Зеленського на ці дебати — все це повинно впливати в бік скорочення розриву між кандидатами. Але, як бачимо за результатами КМІС, які майже ідентичні тим, які є у нас, скорочення не відбувається «, — зазначив Олексій Антипович.

За словами Антиповича, опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) закінчився 14 квітня, а значить, до другого туру є тиждень, щоб картина змінилася.

«Соціологія КМІС була завершена 14 квітня, тобто ще тиждень, тому будемо дивитися. Зараз якихось кардинальних змін ми не те, що не побачити, ми їх не чекаємо. Скажімо так, результат виборів досить передбачуваний «, — підсумував соціолог.

Нагадаємо, що відомий астролог Влад Росс зазначив, що 21 квітня, в день другого туру виборів, можливі великі несподіванки. Астролог передбачив про переворот у день виборів. За його словами, може перемогти не той чоловік, якому пророкували перемогу. Але стало відомо, що символом цього дня буде голубка – голуб миру, тому день не повинен бути негативним. Наприклад, фальсифікації, якщо вони будуть застосовані, не повинні спрацювати. Президент, якого оберуть в цей день, повинен нести світло світу.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», лідер Радикальної партії Олег Ляшко не має наміру підтримувати в другому турі президентських виборів жодного Петра Порошенка, ні Володимира Зеленського. За словами Ляшка, простим українцям не цікаво, які аналізи у кандидатів в президенти. Він заявив, що замість того, щоб займатися підняттям економіки, робочих місць і гідного рівня життя кандидати влаштовують цирк.

Також портал «Акценти» писав, що колишній глава СБУ Ігор Смешко не тільки став однією з сенсацій першого туру президентських виборів в Україні, але і залишився силою, яка може вплинути на результат голосування. Для багатьох став сенсацією той факт, що Ігор Смешко в першому турі виборів обійшов відразу кількох кандидатів, які готувалися до голосування заздалегідь. Зокрема, екс-глава українських силовиків обійшов у підсумковій таблиці і Олександра Вілкула, та Олега Ляшка. Всього Ігор Смешко зумів зібрати голоси шести відсотків виборців, а це більше мільйона громадян, що проголосували України.

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