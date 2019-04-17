У Трампа готують нові обмеження на в’їзд у США

Адміністрація Білого дому розглядає пакет нових обмежувальних заходів для заявників на американські візи.

“Президент Трамп і його високопоставлені радники обмірковують правила, спрямовані на введення обмежень для країн, чиї громадяни перевищують термін перебування (у США ) за короткостроковими візами в рамках більш широких зусиль щодо запровадження нових способів зменшити імміграцію”, – повідомляє видання The Wall Street Journal.

За інформацією Міністерства внутрішньої безпеки, поки що в списку таких країн фігурують громадяни, які масово порушують терміни перебування у Сполучених Штатах – з Нігерії, Чаду, Еритреї, Ліберії та Сьєрра-Леоне. У цьому зв’язку у Вашингтоні мають намір виставити умови урядам цих країн, що в разі якщо ситуація не зміниться, то в майбутньому термін гостьових віз буде скорочений, або їх важче буде отримати.

Крім того, повідомляється, що Білий дім хоче запровадити й інші правила, які можуть запровадити нові обмеження, зокрема, для студентів та інвесторів. У цьому контексті йдеться, у тому числі, про типи віз, відомих як B1 або B2s, для перебування на території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Пентагон виділить $1 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Фото: apnews.com