Посадовця “Київобленерго” викрили на хабарі у 87 тисяч гривень

Співробітники Служби безпеки викрили на хабарі керівника одного з регіональних підрозділів ПАТ “Київобленерго”.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець спільно з керівником приватної компанії, що займається електромонтажними роботами, вимагали гроші від громадян, зокрема підприємців. За різні суми неправомірної вигоди зловмисники обіцяли представникам комерційних структур прискорити процес підписання договорів на постачання електроенергії”, – повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ заявили, що задокументували вимагання посадовцем та його спільником 87 тисяч гривень від приватного підприємця.

Правоохоронці затримали обох фігурантів справи в одному з міст Київської області після отримання всієї суми хабара та передачі підписаного договору.

У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.

Нагадуємо, що у Львові поліцейського затримали на хабарі в 1200 доларів.

Фото:СБУ