Під Одесою бандити в масках на очах у поліції розстріляли активістів: нові подробиці і фото

Під Одесою група невідомих озброєних осіб з незрозумілої причини відкрила вогонь по громадським активістам і почала розбивати їх автомобілі.

“Невідомі в масках зайшли на посаду з боку села, відразу, як на посаді вимкнули світло. Розстріляли інспекторів “Укртрансбезпеки” та громадських діячів з “Українського Транспортного Союзу”. Добивали людей палицями. Громили і розстрілювали машини”, – написала вона.

За словами Голодюк, при цьому інспектори Патрульної поліції Одеської області спокійно спостерігали і не втручалися в ситуацію.

“Бандити на очах поліцейських спокійно покинули місце злочину. Є поранені”, – уточнила активістка.