Ассанжу присудили премію Європарламенту за свободу ЗМІ

Нагороду заснували в пам’ять про вбиту на Мальті журналістці Дафне Каруане Галичини. Нагородження проходило у Страсбурзі.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж отримав премію Європарламенту 2019 року за свободу ЗМІ імені вбитої на Мальті журналістки Дафни Каруаны Галичини. Про це в середу, 17 квітня, повідомила газета The Sydney Morning Herald.

Відзначається, що нагороду за Ассанжа отримала лауреат Нобелівської премії миру 1976 року Мейрід Корріган.

На премію Ассанжа висунула об’єднана фракція європейських лівих партій у Європарламенті (GUE/NGL).

Нагадаємо, в 2006 році Ассанж заснував портал WikiLeaks, на якому публікується секретна інформація про діяльність ряду урядів, у тому числі Великобританії та США.

У 2012 році він отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні і перебував там до 11 квітня цього року, поки його не заарештувала британська поліція.

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Дафна Каруана Галичина була мальтійської журналісткою, яка займалася розслідуваннями корупційних злочинів.

Її автомобіль був підірваний 16 жовтня 2017 року, журналістка загинула на місці.

Незважаючи на обіцянки влади Мальти покарати винних та запрошення до участі в розслідуванні ФБР, ніхто не поніс покарання за цей злочин.