Адвокати наполягатимуть на повторних обстеженнях поранених військовополонених українських моряків

Адвокати військовополонених українських моряків наполягатимуть на повторних обстеженнях поранених українців. Наразі прооперували лише одного з трьох Василя Сороку, а від Андрея Артеменка та Андрея Ейдера досі надходять скарги.

«Прооперований був один з поранених моряків — Василь Сорока, оперували його в цивільній лікарні, досить успішно пройшла операція, зараз йому набагато краще. З нього витягли 8 осколків, крім того у нього було перебито сухожилля, йому пересаджували здорові тканини з іншої частини руки. Це показує рівень тюремної медицини, коли протягом трьох місяців людині, у якої осколки і немає сухожилля, кололи вітаміни і дали еспандер, щоб розробляти руку. Відносно двох інших поранених — ми продовжуємо наполягати на обстеженні. Тому що скарги від них зберігаються і незважаючи на те, що екстреного втручання не потрібно, все одно залишаються всередині осколки, які необхідно витягати», — сказав адвокат.

Також Полозов зазначив, що Росія досі не надає повної офіційної медичної документації стосовно стану здоров’я моряків.

«Не відповідають на запити, тому що у випадку наявності цих довідок ми могли б організувати незалежну експертизу і на підставі неї вимагати належно медичне поводження з військовополоненими», — каже Полозов.

Також російські слідчі не надають дозволу на побачення і переговори військовополонених з родичами. Крім того листи, які відправляють родичі військовополоненим і військовополонені родичів проходять цензуру з дуже великим запізненням — два-три місяці, зазначає адвокат.

«Останні листи моряки отримали з датуванням кінцем січня. Це теж свого роду психологічний тиск і порушення закону, тому що військовополоненим не в праві перешкоджати у здійсненні листування», — розповідає Полозов.

Також захисник нагадав, що слідство застосовувало до деяких з моряків форми непроцесуального спілкування — бесіди з оперативником ФСБ, під час яких останні намагалися сформувати якусь думку, вивідати якісь відомості.

«Але на даний момент такі спроби припинилися, останній тиск, який ми зафіксували — це було призначення психолого-психіатричної судової експертизи, коли говорили, що якщо військовополонені відмовляться спілкуватися з лікарями, їх помістять в стаціонар і будуть застосовувати психотропні препарати. Але наші адвокати говорили, як їм себе поводити», — розповів адвокат.

17 квітня Лефортівський суд Москви розгляне клопотання слідчих ФСБ Росії про продовження терміну тримання українських моряків на три місяці. Моряків судитимуть шістьма групами по чотири людини. Раніше термін досудового слідства у справі було продовжено до серпня 2019.