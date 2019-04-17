З’явився маршрут по «Грі престолів» для самостійної подорожі

Тепер будь-який шанувальник «Гри престолів», якщо у нього є гаряче бажання і гроші, може здійснити мандрівку по знаковим місцям саги від HBO і особисто переконатися в тому, що всі ці нереальні краси існують на планеті Земля.

Маршрут по «Грі престолів» включає 16 точок: Королівська гавань і її сади, Землі Вічної Зими, пляж Драконячого Каменю, септа Бейлора, вільне місто Браавос, Драконівське лігво та інші. До кожного пункту додається опис сцен, які тут знімалися, щоб сериаломаны могли згадати все. Щоб освоїти маршрут повністю, потрібно побувати в п’яти країнах: Хорватії, Ісландії, Іспанії, Ірландії та на Мальті.

Маршрут потрібно завантажувати в додатку Maps.me: слід зайти в розділ «Фільми» каталогу путівників. Карта буде працювати навіть офлайн. Вперед: зима вже тут!

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Ірландії запускають тур «Грі престолів».

За матеріалами 34travel.me

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