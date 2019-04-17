«Це не відповідь Зеленського!» Джемілєв ще раз звернувся до кандидата в президенти

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що незадоволений відповіддю на окупованому Росією Криму від кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Народний депутат в ефірі «5 каналу» наголосив, що він звертався з питаннями саме до Зеленському, а не його передвиборчого штабу.

За його словами, це була відповідь не безпосередньо кандидата, а про сам штаб, він «завтра може сказати: «Я не в курсі, і команди у мене немає, я їх вже вигнав».

«І це не тільки моє звернення, це скомпонированое звернення моїх співвітчизників, які зараз на окупованих територіях», – наголосив Джемілєв.

Також політик додав, що не отримав конкретної відповіді на питання про Кримської автономії.

«Якщо на попередні питання, чи буде він зустрічатися з Путіним і щодо окупованих територій – Зеленський дав відповідь, то тут розпливчасто, чіткої відповіді я так і не отримав», – прокоментував Він.