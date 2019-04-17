Біля поста поліції на трасі Одеса – Київ сталася стрілянина

На трасі Одеса-Київ біля села Дачне поблизу поста поліції сталася стрілянина.

Імовірно, невідомі, які відкрили вогонь біля поста поліції на трасі Одеса-Київ, стріляли із травматичної зброї.

– Поки немає підтвердження, що хтось із людей отримав вогнепальні поранення. Крім того, на цю хвилину, немає повідомлень жодного медичного закладу, що до них доставлені люди, які отримали будь-які травми в районі КП, – заявив прес-секретар поліції Одеської області Руслан Форостяк.

За його словами, виглядає поки це так – одна група активістів напала на іншу.

Київ Оперативний повідомляє, що невідомі в масках напали на інспекторів Укртрансбезпеки і громадських активістів. За інформацією порталу, внаслідок інциденту є поранені. У свою чергу, поліцейські спостерігали за тим, що відбувається і не втручалися.

Руслан Форостяк заявив, що дії правоохоронців будуть проаналізовані.