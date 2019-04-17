У Туреччині туристи забули в таксі тридцять тисяч євро

У Стамбулі двоє туристів з Тунісу забули в таксі сумку з 30 тисячами євро.

У Стамбулі двоє туристів з Тунісу забули в таксі сумку з 30 тисячами євро – і в той же день водій повернув її забудькуватим іноземцям.

“Двоє туристів-тунісців, які взяли таксі з аеропорту Стамбула до готелю в районі Кумкапы, забули в авто сумку з 30 тисячами євро. Водій виявив її, коли в машину сідав наступний пасажир. І в той же день повернув власникам”, – повідомляє телеканал.

20-річний водій Хакан Канат в інтерв’ю турецьким ЗМІ розповів, що у нього і в думках не було присвоїти сумку – він більше турбувався, зможе знайти власників. Тунісці подякували таксиста за чесність і вручили 100 євро винагороди.