У Нікополі двоє чоловіків стріляли по житлових будинках

У Нікополі поліцейські охорони втихомирили двох п’яних хуліганів. На вулиці Бакинській місцеві жителі стріляли з пістолета.

Так чоловіки розважалися. Про це повідомляє Інформатору

Вчора, близько 19:00, налякана мешканка вулиці Бакинській повідомила в поліцію про хуліганів. Її нетверезі сусіди розгулювали по приватному сектору і стріляли в бік житлових будинків.

За вказаною адресою негайно виїхав наряд реагування Нікопольського міжрайонного відділу поліції охорони. При затриманні стріляли не пручалися. Зловмисниками виявилися місцеві жителі, 1981-го і 1982 року народження.

Як з’ясувалося, чоловіки заради власної забави дійсно стріляли зі стартового пістолета. Про те, що налякають сусідів і маленьких дітей, які гуляли в цей час на вулиці, вони не подумали.

За фактом стрілянини поліцією проводиться перевірка. В діях двох чоловіків правоохоронці вбачають ознаки кримінального злочину передбаченого ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.