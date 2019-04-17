Представники громадськості звернулися до кандидатів у президенти

Група українських громадських діячів звернулася до кандидатів у президенти з відкритим листом.

“Ми не звертаємося ні до Президента, ні до його можливого наступника. Наша мета – бути почутими і понятими українською громадськістю. Тими людьми, яким не байдужа доля країни. Нас, авторів цього листа, об’єднує щира тривога за майбутнє України. Ми усвідомлюємо, що сьогодні єдино можливою національною ідеєю для нашої країни є створення на всій території України комфортабельного держави. Держави, яка дотримується соціальні та юридичні права кожного українського громадянина”, – сказано в листі.

“Ми не мрійники. Ми знаємо, що неконтрольована народом влада схильна до зловживань і неправди. Недавні президентські вибори, їхній перший тур, показали високу зацікавленість наших співгромадян у необхідності змін.

Якими б не були остаточні результати президентських виборів 2019 року, вищі чиновники зобов’язані пам’ятати:

соціальна система України наближається до прогнозованого колапсу,

використання і без того мізерних бюджетних ресурсів для підтримки одного з кандидатів неминуче призведе до швидкого фінансовій кризі в Україні,

підготовка будь-яких соціальних реформ, необхідність яких ми не сумніваємося, повинна здійснюватися не об’єктами реформування, тобто зацікавленими міністерствами і відомствами, а незалежними мультидисциплінарними експертними групами,

будь-які проекти реформування соціальних систем повинні супроводжуватися економічними розрахунками та соціологічними дослідженнями,

міністри та інші керівники соціальних відомств не повинні самостійно, без погодження з незалежними групами спеціалістів, які готують реформи, починати самостійне реформування своєї галузі,

розглядаючи можливості реформування системи охорони здоров’я в країні, слід пам’ятати, що вона охоплює не тільки підсистему Міністерства охорони здоров’я, але й медичні служби Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, пенітенціарної служби, сьогодні знаходиться в компетенції Міністерства юстиції, та інших відомств: МВС, СБУ, МО та інших.

Ми настійно просимо керівництво держави не вдаватися до волюнтаристських, непродуманим і не підтвердженими фінансовими реаліями рішень. Ми впевнені, що українське суспільство підтримає модернізацію всієї української соціальної системи, якщо його будуть чесно і чітко інформувати про суть реформи, її цілі, методи здійснення, можливі ризики і про проблеми, що виникають по ходу модернізації.

“Український народ заслуговує чесного ставлення до себе. У цьому випадку він проявить готовність до неминучих тимчасовим труднощам і терпимість до можливих помилок реформаторів”, – сказано у зверненні до кандидатів.