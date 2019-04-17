Куди поїхати на Великдень: 5 цікавих місць в Україні, про яких ви не знали

Отже, українці відпочивають з 27 квітня по 1 травня. Пора визначатися — куди поїхати на Великдень і травневі, якщо зарубіжної поїздки в планах немає.

Чортків — куточок провінційної Європи

(Тернопільська область)

Заглянути в провінційне містечко між Тернополем і Чернівцями варто хоча б для того, щоб в черговий раз переконатися: Україна — це Європа. Ще в 1522 році невелике селище на березі річки Серет отримав від польського короля Сигізмунда Магдебурзьке право — а разом з ним і широке самоврядування. Ініціатором процесу був власник цих земель, магнат Єжи Чартковский, в честь якого, за однією з версій, і названий Чортків.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Костел св. Станіслава в Чорткові

На початку XVII століття Чортків обзавівся обов’язковим атрибутом європейського міста — кам’яним замком, в якому влаштувався воєвода Станіслав Гольский. На пожертви нового господаря ченці-домініканці побудували в центрі містечка чудовий костел. На жаль, від замку зараз залишилися лише фрагменти стін. А от костел святого Станіслава досі заворожує туристів, створюючи відчуття, що вони потрапили в Чехії або Німеччини.

Крім католицького храму в Чорткові збереглися найстаріші на Поділлі дерев’яні церкви — православна Успенська (XVI століття) і греко-католицька Вознесіння Господнього (XVII століття). Центральна площа містечка, в кращих середньовічних традиціях Європи, називається Ринок, а вінчає її чотирикутна вежа старої Ратуші зі швейцарськими годинниками і флюгером у вигляді півника. До речі, в Чорткові є ще і нова Ратуша, побудована в 1920-е, в якій зараз знаходиться міська адміністрація.

Оглянути всі визначні місця Чорткова можна за 3-4 години, а пообідати — в автентичному ресторані-музеї Pan Czartkowski. В самому місті і на під’їздах до нього є кілька затишних готелів і мотелів, де можна зупинитися на нічліг, якщо ви вирішите поїхати на Великдень саме в Чортків.

Палац Кирила Розумовського — трохи імперської розкоші

(Батурин, Чернігівська область)

Понад 150 років родове гніздо останнього гетьмана України лежало в руїнах, і тільки в 2008 його відреставрували силами президента Віктора Ющенка і українських меценатів. Серед тих, хто вклав у реконструкцію маєтку, був і прямий нащадок графа Олександр Розумовський, нині проживає у Відні.

Палац Кирила Розумовського

Тепер палацовий комплекс, побудований за проектом шотландського архітектора Чарльза Камерона, виглядає майже так само, як у часи своєї юності. До речі, сам гетьман так і не встиг пожити в помпезною резиденції імені себе — він помер у 1803 році, коли ще велися будівельні та оздоблювальні роботи. А вже в 1824 році майже все внутрішнє оздоблення знищила пожежа. Відновити частину розкішного інтер’єру вдалося за ескізами, архівних записів і зразками робіт Камерона в Царському селі.

Сьогодні два поверху триповерхового палацу, який колись обслуговували понад 260 осіб, відкриті для звичайних відвідувачів. Побродити по музею можна без супроводу, але краще замовити екскурсію — мізерної інформації на табличках явно недостатньо для того, щоб з головою зануритися в бурхливу історію родини Розумовських. Плануючи поїхати на Великдень у гетьманську столицю, закладайте приблизно годину на те, щоб погуляти по парку, і два-три години — на відвідування самого музею.

Печера “Атлантида” — світ неземної краси

(Хмельницька область)

Найкрасивіша печера Європи знаходиться всього в 24 кілометрах від популярного серед туристів міста Кам’янець-Подільського, на території Національного природного парку “Подільські Товтри”. Фантастичний світ сталактитів і сталагмітів на околиці села Завалля відкрили в 1969 році київські спелеологи. З тих пір триярусна печера Атлантида, як магніт, притягує любителів гострих відчуттів і неземних красот. Її просторі, прикрашені кристалами і заселені кажанами зали носять звучні назви — Зоряна ніч, Храм богів, Снігова королева, Золота осінь, Ніжність.

У печері Атлантида

Загальна довжина печери складає близько 2,5 км. Недосвідченому людині легко заблукати в її лабіринтах, а серед досвідчених зустрічаються вандали, тому вхід у підземне царство закритий для випадкових гостей. Відвідати “Атлантиду” можна, приєднавшись до групи з інструктором — такі екскурсії тут бувають кожні вихідні. Тривалість походу під землю — приблизно 3-3,5 години. Провідники живуть і на території самого Завалля. Тут же можна зупинитися на нічліг, знявши кімнату у місцевих жителів, але на особливий комфорт розраховувати не доводиться.

Петриківка — народний живопис та козацькі забави

(Дніпропетровська область)

Селище, заснований в 1756 році запорізьким козаком Петриком, коли служив притулком для втікачів-кріпаків. Переселенці з Слобожанщини, Полтавщини і Поділля, разом з волелюбністю привезли з собою і традицію прикрашати білені стіни хат-мазанок рослинним орнаментом. У середині XIX століття на стику стилів різних регіонів з’явилася унікальна петриківський розпис, яку тепер вважають частиною нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Петриківський розпис

Зараз в селищі відкрито Центр народної творчості “Петриківка”, де працюють більше 40 митців. Тут пропонують не тільки помилуватися шедеврами народної живопису, але і пройти майстер-клас з розпису.

Продовжити знайомство з “петриківкою” можна в Музеї етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва або в будинках-музеях місцевих майстрів. Ще треба заглянути на кінний завод, де вирощують спортивних скакунів, і відвідати історико-етнографічний комплекс “Козацька Сотня” — там знайомлять з козацьким побутом, дають постріляти з арбалета і покататися на конях.

На жаль, в Петриківці немає готелів — хіба що вдасться зняти ліжко-місце у когось з місцевих жителів. Тому, якщо ви плануєте поїхати на Великдень у Петриківку, приїжджати сюди краще раніше, щоб встигнути все за один світловий день. Дістатися до селища простіше всього з Дніпра — автобуси в цьому напрямку ходять кожні півгодини.

“Шевченківський гай” — сільський колорит в серці міста

(Львів)

Багато українців традиційно вирішують поїхати на Великдень і травневі до Львова. Якщо ви з їх числа і вже встигли вдосталь нагулятися по центральних вулицях, то пора вибратися у львівський аналог “Пирогово” — этнопарк “Шевченківський гай”. Він розташований всього в 3 кілометрах від площі Ринок, які можна подолати пішки, на трамваї або автобусі.

Этнопарк Шевченківський гай

На території музею під відкритим небом помістилося кілька міні-сіл з хатами, господарськими будівлями, дерев’яними храмами та побутовими експонатами з різних історичних областей Західної України — Бойківщини, Лемківщини, Буковини, Покуття, Полісся, Волині, Гуцульщини та Львівщини. Для відвідувачів регулярно проводять майстер-класи на будь-який смак — від соломоплетіння до випічки хліба. А на Великдень у этнопарке розгортається фестиваль “Весняна Гаївка” з масовим виконанням ритуального Кривого танцю, який символізує нескінченність руху і відродження.

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