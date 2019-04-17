Ціни на нафту побили річний максимум

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 17 квітня, у ході азіатських торгів зросли до максимуму з листопада 2018 року на сигналах зниження запасів нафти в Сполучених Штатах.

Одночасно з цим ф’ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 1,69% – до 64,49 долара за барель.

“Нафтовий ринок реагує на дані API про несподіване зниження запасів нафти в США, які зазвичай ростуть в цю пору року”, – заявив головний економіст Mitsubishi UFJ Research & Consulting Co. у Токіо Томомісі Акута.

За його словами, зменшення запасів обумовлено високими обсягами експорту нафти з США. Він також додав, що американський президент Дональд Трамп може продовжити тиск на ОПЕК, якщо ціни на нафту будуть і далі рости.