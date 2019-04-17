Чому президент Порошенко і його оточення хочуть розвалити справу Курченко

Петра Порошенко обкладають кримінальними справами. Парадокс у тому, що робить Генеральна прокуратура, яка знаходиться у вертикалі президента.

Як це часто буває з Порошенком, я майже повірив. Але всього одна річ завадила мені бігти голосувати за Порошенка. Мінімум два роки тому мені розповіли цікаву історію. Згідно з нею, вже після призначення Порошенка президентом України двічі (!) відвідав опальний олігарх Сергій Курченко. Він прилітав через військовий аеропорт Гостомель, а потім з супроводом їхав на вулицю Банкову, щоб зустрітися з Порошенком.

Всі навіть “святковою”. Як розповідали мені приблизно в той же час, до цього в Москву багато разів літав Борис Ложкін, тоді ще глава Адміністрації президента. У Москві він теж зустрічався з Курченко, і мова йшла про майбутнє “Українського медіа холдингу” (УМХ). Нагадаю, це холдинг, в який входять інтернет-сайт “Кореспондент”, газета “Теленеделя”, кілька великих радіостанцій і ще багато чого.

Навіщо ж Курченко прилітав на зустріч до Порошенка? Якщо чутки не брешуть, то у президента і побіжного скарбника сім’ї Януковича могли бути більш цікаві теми, ніж “Український медіа холдинг”. Наприклад, ринок скрапленого газу або нафту. Але, тим не менш, мова йшла про УМХ.

Я згадую УМХ не просто так. Це саме те кримінальну справу, про яке минулого тижня говорив прокурор Костянтин Кулик. Це саме те справа, по якій підозри виписані (але не вручені) 98-ми людям, серед яких багато входять в найближче оточення Петра Порошенка. Але найголовніше, у цій справі фігурує особисто Петро Олексійович.

Цей факт особливо вигідний президенту тому, що він програє вибори. До влади, швидше за все, прийдуть інші люди. Вони можуть скористатися справою Курченко, щоб якомога швидше продемонструвати населенню України, що за нової влади закон торжествує. Сам факт суду над екс-президентом і колишніми топ-чиновниками – занадто “солодкий” маневр, щоб за нього вхопитися.

Нижче я складу в одне ціле все, що відомо по справі Курченко – як зі слів Кулика, так і з інших джерел. Ви напевно оціните масштаб.

ОБВИНУВАЧЕНИХ ЗАНАДТО БАГАТО

За моєю інформацією, Порошенко не просто втручався в хід справи Курченко. Він сердився, кричав і метал попільнички в живих людей))

Злитися було з-за чого. По справі Курченко підозри виписані 98 осіб. З них:

— 12 вищих посадових осіб міністерств, відомств і Нацбанку;

— 6 губернаторів

— 14 керівників державних компаній.

Всім цим людям належить прийти в Генеральну прокуратуру і пройти допит. Після допитів багато з них можуть попрямувати у бік місць не настільки віддалених.

Зокрема, з цих 98-ми осіб:

— по 42-му вже направлено до суду обвинувальні кримінальні матеріали

— по 27-ми з них суд вже виніс обвинувальний вирок.

Є народна прокурорська прикмета. Якщо заговорив хоч один фігурант справи, є шанс, що сядуть усі. А якщо посипалась уже половина, то попереду маячить ж@па. Ось що таке справа Курченко.

ЧОМУ СПРАВА КУРЧЕНКО – ЦЕ ЗАГРОЗА ВСЬОМУ

Це не вся печалька для фігурантів справи. Оцініть масштаби.

У справі арештовано майно на 30 мільярдів гривень. А загальна сума збитків, які належить відшкодувати державі, становить $1,5 мільярда! Ви напевно здивувалися таким цифрам – це овердочерта. Все тому, що у справі Курченко змішалися КІЛЬКА справ:

— торгівля зрідженим газом, за участю НАК “Нафтогаз України”. Сума: 2,1 млрд грн.

— купівля-продаж Херсонської нафтоперевалки. Сума: $36 млн. Серед фігурантів: власник компанії “Burisma” Микола Злочевський, бізнес-партнер Ігоря Кононенка;

— угода з продажу “Українського медіа-холдинга”. Сума: $440 млн. Серед фігурантів: Борис Ложкін і Олексій Філатов;

— заволодіння грошима Аграрного фонду України. Сума: 2,1 млрд грн. Серед фігурантів: Вікторія Гонтарєва (ICU), Костянтин Стеценко (ICU), Борис Приходько (екс-НБУ);

— заволодіння майном НАК “Нафтогаз України”. Сума: 4,97 млрд грн.

— операції по відмиванню грошей через операції купівлі-продажу державних облігацій України. Сума: $1,5 мільярда.

— дії по захопленню влади в Україні. Серед фігурантів: Міхо Саакашвілі.

Для чого прокурори укрупнили справа, я приблизно здогадуюся – фішка в отягчающей добавці – “в особливо великих масштабах”. Це означає особливо жорсткий вирок для всіх фігурантів. А велика справа завжди краще маленького. Ось в чому справа Курченко намагалися втрутитися і керівники Генпрокуратури, і навіть особисто президент.

Особисто для чинного президента важливо, що в складі справи є епізод про продаж УМХ. До продажу цей холдинг належав трьом людям: Борису Ложкіну, Григорію Шверку і… Петру Порошенку. Невелику частку в цьому бізнесі також мав бізнес-партнер Ігоря Коломойського, Геннадій Боголюбов. Зокрема, він контролював український журнал Forbes, відкритий за американською франшизі.

Так от, в 2013 році УМХ був проданий младоолигарху Сергію Курченко. Сума угоди склала близько $400 мільйонів. За однією з версій, гроші на операцію взяли з “общака” Віктора Януковича. Щоб умовити екс-президента дати $400 мільйонів – явно завищену суму – в ЗМІ була запущена легенда про те, що реальна вартість УМХ становить ледь не мільярд доларів! Звичайно ж, це неправда. Реальну вартість медіаексперти оцінювали від сили в $100 мільйонів. Решта, як можна припустити з версії, чистий “навар”.

Гроші отримали всі четверо фігурантів. У тому числі багато мільйонів доларів – Петро Порошенко. Гроші пройшли за рахунками фігурантів. Юридичне оформлення угоди робив сьогоднішній головний юрист Адміністрації президента Олексій Філатов.

Пізніше Курченко отримав в державному Укрексімбанку кредит на $166 мільйонів. Цей кредит він, за загальним переконанням, гасити не збирався – але спочатку справно платив, щоб потім тихо підмінити застави і “повісити” борг на державу. Але недоречно почалася революція, і в “Укрэксиме” залишилися в блокаді цінні активи, під які виданий кредит. Що з ними буде далі? По ідеї, ці гроші повинні піти на користь держави. Якщо справа не розвалять, звичайно. А намагаються розвалити.

ЯК НАМАГАЮТЬСЯ ЗАМ’ЯТИ СПРАВУ

Слідство і збір доказів по справі тривали до 31 березня 2019 року. Згоден, що це дуже довго і сама по собі наштовхує на припущення, що скандал виник напередодні виборів президента не випадково.

З іншого боку, багато років поспіль співробітники ГПУ знали про те, що справа ведеться і намагалися загальмувати справу.

Зокрема, розвалити справу Курченко намагалися:

— президент України Петро Порошенко

— екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін

— екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва

— народні депутати Ігор Кононенко, Олександр Грановський і Валерій Давиденко

— чинний заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов

— колишні і діючі заступники Генерального прокурора Євген Єнін, Микола Герасимюк і Анжела Стрижевська, а також інші співробітники ГПУ. Зокрема, деякими з них зацікавлені особи платили гроші.

А ось заступник Генпрокурора Євген Єнін втручався зовсім недавно. Коли всім 98 фігурантам розіслали письмові порядку, він видалив з єдиного електронного реєстру (ЄРДР) дані про повістках. Саме по собі це дія не зазначає паперові порядку. З іншого боку, за цей факт можуть вхопитися адвокати обвинувачених, щоб розвалити справу.

Що вийшло в підсумку?

На початку квітня 2019 року відразу кілька фігурантів справи Курченко залишилися за кордоном України і почали переоформляти своє майно. Зокрема, це були Борис Ложкін, Валерія Гонтарєва і Микола Злочевський. А ось заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, за яким (як кажуть) вже є наказ президента на звільнення, швидко виїхав з країни.

Ще один з наслідків – це показовий факт. “Український медіа холдинг” всі ці роки належить і підпорядковується… Сергію Курченко. За доступною мені інформації, побіжний младоолігарх тисне на українську владу, шантажуючи їх якоюсь інформацією. Що це за інформація, мені не відомо, але топ-чиновники України, як бачимо, активно намагаються поховати справу.