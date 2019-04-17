Вчені вперше надрукували на 3D-принтері живе серце

Експеримент провели вчені з Університету Тель-Авіва. Серце живе, з цими судинами, шлуночками і передсердями, але набагато менше людського.

Щоб надрукувати серце на 3D-принтері, у пацієнта взяли жирову тканину з черевної порожнини. Ці клітини відокремили від позаклітинного матриксу, а потім «перепрограмували» в стовбурові, які були перетворені в клітини серцевого м’яза. У свою чергу, неклеточный матеріал дослідники перетворили в гель, який послужив як биочернил для 3D-друку. Сам процес друку зайняв близько трьох годин.

«На даному етапі наше тривимірне серце маленьке, серце розміром з кролика, – сказав Тал Двір, професор Школи молекулярної клітинної біології і біотехнології при Тель-Авівському університеті. – А з допомогою цієї технології можна створити і велике людське серце».

Експрес-інформація по країні

Ізраїль – держава в Південно-Західній Азії.

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Столиця – Єрусалим

Найбільші міста: Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 20 770 км2 (147-я в світі)

Населення – 8,41 млн чол. (97-я в світі)

Офіційні мови – іврит, арабська

Релігія – іудаїзм

ІЛР – 0,888 (7-я в світі)

ВВП – $305,67 млрд (37-я в світі)

Валюта – новий шекель

Межує з: Ліваном, Сирією, Йорданією, Єгиптом, сектором Газа

Раніше вченим вже вдавалося надрукувати живі тканини, але без кровоносних судин.

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в розвинених країнах. І оскільки трансплантація серця – єдиний спосіб лікування останньої стадії серцевої недостатності, ізраїльські вчені сподіваються, що 3D-друк допоможе врятувати життя таких пацієнтів.

Правда, поки про випробування на людині мова не йде. У найближчому майбутньому надруковані на 3D-принтері серця почнуть пересаджувати тваринам.

Для друку людського серця в натуральну величину може знадобитися цілий день і мільярди клітин, в той час як на друк маленького серця були використані мільйони клітин.

За матеріалами CNN.

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