ПриватБанк відкрив продаж безготівкової валюти в терміналах самообслуговування

У терміналах самообслуговування ПриватБанк продає валюту за безготівковим курсом.

ПриватБанк запустив нову послугу продажу безготівкової валюти через мережу терміналів самообслуговування. Відтепер купити долари або євро на валютну картку або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, оплативши їх готівкою повідомляє Ліга.

У терміналах самообслуговування ПриватБанк продає валюту за безготівковим курсом. Щоб миттєво поповнити свою валютну картку або рахунок, достатньо авторизуватися в терміналі за допомогою будь-якої картки банку, вибрати меню «Банківські послуги» -> «Обмін валют», далі вибрати потрібну валюту, номінал і картку для зарахування коштів.

Нагадуємо, з 7 лютого 2019 року в терміналах самообслуговування ПриватБанку працює послуга купівлі готівкової іноземної валюти із зарахуванням гривні на картку або банківський рахунок.