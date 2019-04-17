У Польщі дітям до 18 років будуть виплачувати 3500 грн щомісячно

Польський уряд схвалив програму державної підтримки дітей та молоді «Родина 500+». В межах цієї програми будуть виплачувати по 500 злотих (близько 3,5 тисячі гривень) на місяць всім дітям, яким не виповнилося 18 років.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що раніше в Польщі діяла подібна програма, в межах якої грошову допомогу виплачували на другу та кожну наступну дитину в родині, однак польський уряд вирішив розширити її для підтримки сімей та народжуваності в країні.

«Це має служити поліпшенню демографії Польщі, щоб була молодь, яка пізніше працюватиме і на нашу пенсію, і на економічний розвиток всієї країни», — повідомив прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький.

У польському уряді розраховують на позитивні результати нових змін, після яких отримувати грошову допомогу у Польщі будуть понад 7 мільйонів дітей, адже програма, яка діяла досі, спричинила зростання показника народжуваності в країні.

За розрахунками польського уряду, щорічно на оновлену програму підтримки дітей держава витрачатиме близько 9,5 мільярда злотих (67,2 мільярда гривень). Нова програма набуде чинності 1 липня 2019 року.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні почала діяти програма державної підтримки на другу та кожну наступну дитину. Український уряд виплачуватиме дітям до 6 років, що проживають у багатодітній родині по 1 прожитковому мінімуму (1,8 тисячі гривень).

Таку виплату будуть отримувати родини, у яких народжується третя, четверта та наступні діти.