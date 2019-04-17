В США почнуть готувати тако з «рослинного м’яса»

Американський виробник м’ясних замінників Beyond Meat і мережа мексиканських фастфудів Del Taco анонсували продаж тако, м’ясо в якому повністю замінене рослинними компонентами. Про це повідомляє Vox.

Вегетаріанський тако міститиме рослинні замінники, тертий сир чеддер, листя салату та томати. У веганському тако те ж саме, однак замість сиру передбачено шматочок авокадо.

Del Tаco має 580 точок продажу в США, а вартість одного «безм’ясного» тако становитиме 2,49 долара. Повідомляється, що це на долар дорожче за звичайний.

«Курятину» Beyond Meat створює поєднуючи соєві та горохові білки з клітковиною, а «яловичину» – з канолового масла, приправ і також горохового білка. У 2010 році в створення компанії вклався, зокрема, Білл Гейтс.

Конкурентом Beyond Meat вважається американський стартап Impossible Foods – взимку компанія представила покращену версію «м’яса без м’яса», у якому використано гем. Ця сполука надає м’ясу природнього відтінку та смак заліза, а нещодавно її визнали безпечною для споживання.

Зазначається, що продукти обох компаній користуються попитом серед американців, занепокоєних жорстоким поводженням з тваринами та кліматичними проблемами. М’ясо рослинного походження може допомогти врятувати сотні тисяч тварин, а також скоротити частку метану, який худоба продукує на фермах. «Хмарочос» виявив, що загалом м’ясна промисловість відповідальна за 14.5% відсотків викидів парникових газів в атмосферу.

Фото: Vegnews