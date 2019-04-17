Стрілянина на контрольному пункті під Одесою: в поліції розповіли подробиці

Збройний напад на контрольному пункті “Дачне” в Одеській області в поліції назвали розбірками активістів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник начальника обласного управління Нацполіції Руслан Форостяк.

“Виглядає поки це так – одна група активістів напала на іншу, влаштувала вже звичні для нашого часу розбірки “активістів”, завдавши збитків майну та здоров’ю”, – йдеться в повідомленні.

Також Форостяк повідомив, що на КП застосовувалася травматична зброя і біти: як з боку нападників, так і з боку активістів. За його інформацією, внаслідок інциденту одна людина отримала закриту черепно-мозкову травму, ще одна – рвану рану потилиці.

“Дії правоохоронців, які були поруч з місцем події, і нібито не втручалися, будуть проаналізовані окремо”, – зазначив Форостяк.