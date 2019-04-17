Нардеп від Дніпропетровщини «знайшов» корупцію на Сумщині

Точніше, «шукав», але останнє слово, як завжди, залишилася за судом, у даному випадку, за Печерським районним судом міста Києва.

У пошуках інформації з тегом «Сумщина», наш ресурс натрапив на цікавий документ, датований 14-м березня 2019 року, званий судовим рішенням і свідчить, що інформація народного депутат від Дніпропетровщини, Віталія Купрія, розміщена на його офіційній сторінці Фейсбук, є такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію іншого громадянина.

Судом вона визнається недостовірною і розмістив її Купрій Віталій Миколайович, зобов’язується її опротестувати (шляхом публікації на цьому ж ресурсі, даного судового рішення) і навіть відшкодувати позивачу (якомусь Р. В. Буткевичу) моральну шкоду в сумі 3176 гривень.

При більш ретельному розгляді виявилося, що Сумщина має до цього процесу саме пряме відношення, оскільки вельмишановний народний депутат Купрій, в своєму фейсбучном «викриття», фактично звинуватив тодішнього начальника УСБУ в Сумській області в одержанні хабара (як би дивно це звучало) «вертольотом».

Ось текст оригіналу:

Так, про хортів щенят ми чули, але щоб «гелікоптерами», це якось по-новому.

Зауважимо, що сам начальник регіонального органу СБУ не пред’являв претензій до Віталія Куприю, але ось Геннадій Буткевич образився і вирішив відстояти свої права в суді.

Втім, зацікавленість у подібному «вкидання» від нардепа Купрія, все ж таки простежується, оскільки зовсім недавно, саме цим Управлінням була розкрита злочинна група, яка займалася цілком прибутковою торгівлею на «окупованих територіях» (сухарики і снеки) і пов’язана зовсім не з паном Буткевичем, а як раз з бизнеспартнером самого Віталія Миколайовича і основним «місцем дислокації» в Дніпрі. По цій справі (кваліфікованому як фінансування тероризму) вже пройшли кілька судових засідань і є реальні вироки, тому цілком можна розглядати цю публікацію Купрія на Фейсбук і як якусь спробу дискредитації керівництва Сумського УСБУ.

Долю ж неприємного розгляду з «вертольотом», вирішив простий документ з ДП управління повітряним рухом України (Міністерство інфраструктури) за № 1-26.6-2872 від 26.2018, який дає інформацію про використання повітряного простору бортом №UR-PTW і яка повністю спростовує версію» від нардепа Віталія Купрія.

Залишається лише відкритим питання, з яких міркувань, народний депутат від Дніпропетровщини, став шукати корупцію, настільки далекої, від його рідних місць, Сумщині.

Згідно цієї інформації, НАБУ і підозрює Віталія Миколайовича в написанні «платних» (5 тисяч євро за штуку) депутатських запитів до Генеральної прокуратури, яких він примудрився наштампувати (аж) 118.

Звідси, «антикорупціонери» зробили припущення, що саме на ці, «потрібні» грошики нардеп Купрій і придбав яхту (Баварія 44) і нескромні апартаменти на узбережжі Чорного моря в Грузії.

Як йдеться у власному оці та яхти не видно, а в чужому, вертоліт ввижається.