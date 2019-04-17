Рахівський та компманія

Громадським активістам та правозахисникам Полтавщини стали відомі обурливі факти злочинної та протизаконної діяльності керівніцтва Управління СБУ в Полтавській області, а саме його очільника – Рахівського Юрія Васильовича та заступників Західного Юрія Романовича,Дмитрієва Володимира Володимировича та Надточія Олександра Миколайовича.

Так, по чинаючи з 2000 року, так звана благодійна допомога Управлінню СБУ в Полтавській області здійснювалась через Полтавський обласний благодійний фонд «Ветеран» (код 25911984, м. Полтава, вул.Матросова, 4, кім.204, керівник — Оженілок Юрій Анатолійович) до якого входили також інші силові структури ДСНС, ДФС та ін. Альо спільний благодійний фонд силовиків Полтавщини не влаштовував Рахівського Ю. В., адже він не мав змоги особисто розпоряджатися отриманими коштами.

Тому, влітку 2018 року, за вказівкою Рахівського Ю. В. створена так звана благодійна організація «Полтавський регіональний благодійний фонд «Захист» (код 42262644, м. Полтава, вул.Соборності, 43). Керівником та засновниками даної структури є колишні співробітники УСБУ в Полтавській області (керівник – Литвин Валерій Іванович, начальник режимно-секретного відділу, засновники: Дурманенко Олег Володимирович, начальник слідчого відділу та Катаєв Володимир Владиславович, начальник відділу оперативного документування). Обов’язки «скарбника» у даному фонді покладені на заступника Рахівського Ю. В. – Західного Ю. Н., що дозволив керівнику Управління СБУ особисто використовувати отримані «благодійні внески».

З моменту створення, ця «комерційна структура» активно використовується Рахівським Ю. В. у корупційних схемах для його особистого збагачення. Через внески (хабарі) до благодійного фонду «Захист» вирішуються питання відкриття/закриття кримінальних проваджень та оперативно-розшукових справ, усунення конкурентів з ринку послуг та постачання товарів для зацікавлених осіб, просування бізнес-інтересів свого сіна Рахівського Юрія Юрійовича та його партнерів, а також ряд інших «комерційних питань».

Поряд з цим, через примусові «внески» до даного благодійного фонду в Управлінні СБУ в Полтавській області вирішуються всі організаційні та кадрові питання. Серед яких призначення на керівні посади, отримання підвищення на посаді та навіть отримання чергового звання для співробітників старшого офіцерського складу. Відповідальною особою за ці питання є заступник Рахівського Ю. В. – Дмитрієв Ст. Ст., який особисто вручає платіжки з реквізитами фонду співробітникам СБУ. Мінімальний внесок до благодійного фонду «Захист» становить 10 тисяч гривень. Ті співробітники, які відмовляються або не мають змоги давати хабарі, обтяжуються доганами, зняттям премій та надбавок до зарплати, пониженням по займаній посаді, виведенням у розпорядження та навіть звільненням за сприяння Дмитрієва Ст. Ст. та особистим наказом Рахівського Ю. В.

Також, можна швидко придбати посаду, і навіть ПОЗАЧЕРГОВЕ військове звання, як це зробив Надточій О. М., ставши зразу заступником Рахівського Ю. В. Як відомо, Надточій О. М. контролює та «кришує» газоліновий та ігорний бізнес на території Полтавської області, що дозволив йому зробити стрімку кар’єр єру. Найбільший цинізм у тому, що одразу ж після отримання нової посади та звання, Надточій О. М. відлетів гучно відзначати цю подію за кордон. Мабуть такі поняття як офіцерська честь, службовий обов’язок та патріотизм йому не відомі, піч годину того, як наші хлопці проливають кров у запеклих боях на Донбасі.

Покриває корупційну діяльність Рахівського Ю. В. діючий генеральний прокурор Луценко Юрій Віталійович. Їх знайомство триває з часів очолення Луценком Ю. В. Міністерства внутрішніх справ України. На тій годину, Рахівський Ю. В. працював у системі МВС, та за сприяння Луценка Ю. Ст. обіймав керівні посади в Закарпатській, а пізніше Львівській областях і був заплямований участю в корупційних схемах, зокрема пов’язаних із незаконним розподілом службового житла та іншими фінансовими аферами. Згодом, у період перебування Луценка Ю. В. народним депутатом, Рахівський Ю. В. був його помічником, як він стверджує на общественных началах, проте у реєстрі помічників народних депутатів чітко зазначено «на платній основі». Тобто, вже на тій годину між ними були відносини на матеріальній основі.

За лояльне ставлення з боку Голови СБУ Грицака Василя Сергійовича до корупційних діянь Рахівського Ю. В., влітку 2018 року Луценко Ю. В. призначив на посаду заступника прокурора Полтавської області сіна Грицака В. С. – Грицака Олега Васильовича, що дозволив Рахівському Ю. В. суттєво «розшити спектр послуг для використання благодійного фонду «Захист» у своїх корупційних схемах. Дата призначення та створення фонду фактично співпадають. Як сказавши бі Кисельов: «Збіг? Не думаю!».

Окреме питання щодо розподілу службових квартир для співробітників Управління СБУ в Полтавській області, які Рахівський Ю. Р. видає виключно на власний розсуд, не враховуючи того, скільки співробітник перебуває в черзі: 10-20 років чі 1 рік До уваги береться виключно розмір «благодійного внеску» перерахованого на благодійний фонд «Захист», а не тієї факт чи потребує житла співробітник і його батьківщина та період перебування в черзі. Весь цинізм полягає в тому, що для того щоб водії керівної ланки управління «тримали язик за зубами» щодо «справ» керівніцтва, з подачі Рахівського Ю. В. вони всі одночасно отримали квартири, незважаючи на наявність в управлінні черги співробітників, які першочергово потребують покращення житлових умов, такі як учасники АТО.

На сьогоднішній день, в Управлінні СБУ в Полтавській області, за керівніцтва Рахівського Ю. Ст. сформувалась злочинна система тотального вимагання хабарів та поборів зі співробітників за можливість працювати на своїх посадах та чесно виконувати свій обов’язок.

Оце і є справжнє обличчя української спецслужб, яка схилилася у корупційних схемах і використовується нинішньою владою виключно для задоволення власних бізнес-інтересів. Прикро, що до цього списку потрапило і полтавське управління, яке свого часу очолювали видатні фахівці своєї справи та віддані патріоти України, такі як Євген Марчук, Юрій Парамонов та ряд інших. Управління СБ України в Полтавській області завжди було «трампліном» для кар’єр кар’єрного росту керівного складу в службі. Нажаль, Рахівський Ю. В., за сприяння своїх покровителів, перетворив його на комерційну структуру для особистого збагачення.

Сьогодні, активи Рахівського Ю. В. та його оточення вимірюються мільйонами доларів, які він заробив виключно перебуваючи у правоохоронній системі, яка, згідно із Законом, позбавляє його можливості легально займатися бізнесом, проте не позбавляє це робити нелегально, використовуючи для цього корупційні зв’язки та схеми. І це все люди з оточення Президента України Петра Порошенка.