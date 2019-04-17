Підозрювана у розтраті фірма отримала 20 мільйонів на будівництво «Стіни»

Приватна фірма ТОВ «Будцентр Витязь» у квітні отримала 20 млн
грн авансу з рахунку Державної казначейської служби за продовження робіт по
облаштування кордону з Росією. При цьому ще в 2017 році Національне
антикорупційне бюро України повідомило її директору про підозру у розтраті коштів.
Про це з посиланням на офіційний портал використання публічних
фінансів повідомляє проект «Марлін».
З 2015 року «Будцентр Витязь» є одним з генеральних
підрядників по зведенню фортифікацій на кордоні. Директору та засновнику даної
фірми Агаверди Адилову ще в 2017 році НАБУ повідомило про підозру у розтраті майна
в особливо великих розмірах, підробку документів.
За даними журналістів «Слідство.Інфо» за весь час будівництва
«Стіни» «Будцентр Витязь» отримав від Держприкордонслужби понад 135 млн грн.
Нещодавно SKELET-info повідомляв, що на реалізацію проекту «Стіна» на кордоні з Росією Україна витратила в 2019 році 1,3 мільярда гривень. В цілому проект «Стіна» готовий на третину. А Національне антикорупційне бюро України заявило про закінчення розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект «Стіна».
До цього журналісти вирушили до кордону України і
Росії, щоб дізнатися, триває будівництво «Стіни» і що думають про
проект місцеві жителі.
Раніше ЗМІ розповіли, хто і скільки вкрав на «Стіні» з Росією.