Підозрювана у розтраті фірма отримала 20 мільйонів на будівництво «Стіни»

Приватна фірма ТОВ «Будцентр Витязь» у квітні отримала 20 млн

грн авансу з рахунку Державної казначейської служби за продовження робіт по

облаштування кордону з Росією. При цьому ще в 2017 році Національне

антикорупційне бюро України повідомило її директору про підозру у розтраті коштів.

Про це з посиланням на офіційний портал використання публічних

фінансів повідомляє проект «Марлін».

З 2015 року «Будцентр Витязь» є одним з генеральних

підрядників по зведенню фортифікацій на кордоні. Директору та засновнику даної

фірми Агаверди Адилову ще в 2017 році НАБУ повідомило про підозру у розтраті майна

в особливо великих розмірах, підробку документів.

За даними журналістів «Слідство.Інфо» за весь час будівництва

«Стіни» «Будцентр Витязь» отримав від Держприкордонслужби понад 135 млн грн.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що на реалізацію проекту «Стіна» на кордоні з Росією Україна витратила в 2019 році 1,3 мільярда гривень. В цілому проект «Стіна» готовий на третину. А Національне антикорупційне бюро України заявило про закінчення розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект «Стіна».

До цього журналісти вирушили до кордону України і

Росії, щоб дізнатися, триває будівництво «Стіни» і що думають про

проект місцеві жителі.

Раніше ЗМІ розповіли, хто і скільки вкрав на «Стіні» з Росією.