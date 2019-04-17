Медведчук готов поддержать Зеленского: есть одно условие

Глава политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”, кум президента России Виктор Медведчук заявил о готовности его политсилы поддержать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Главным условием является стремление Зеленского к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, пишет Financial Times.

“Если Зеленский действительно хочет мира и хочет восстановить экономический потенциал Украины, то наша партия поддержит его действия”, — подчеркнул Медведчук.

Что касается позиции Владимира Путина по данному вопросу, то она пока четко не определена, отметил политик.

“Владимир Владимирович Путин не сказал мне на нашей последней встрече, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он сказал, что мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды”, — сказал Медведчук.

Ранее в сети появилась информация о том, что, став президентом, Зеленский планирует устранить Медведчука как посредника из переговорного процесса между Украиной и Россией.

В свою очередь Медведчук сообщил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.