У Чилі літак упав на будинок: загинуло шестеро осіб

У чилійському місті Пуерто-Монт легкомоторний літак упав на житловий будинок, у результаті чого загинуло шестеро осіб.

Про це пише НВ з посиланням на місцеве видання 24 Horas.

Всі загиблі перебували на борту літака BN-2A-27, який належить авіакомпанії Archipielagos.

Літак впав незабаром після вильоту з аеропорту Ла Палома.

Після авіакатастрофи загорівся будинок, на який він упав. Невдовзі вогонь перекинувся на сусідню будівлю.

Також поранення отримала жінка, яка в момент аварії літака перебувала поблизу.