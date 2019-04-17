У Чилі літак упав на будинок: загинуло шестеро осіб

У чилійському місті Пуерто-Монт легкомоторний літак упав на житловий будинок, у результаті чого загинуло шестеро осіб.
Про це пише НВ з посиланням на місцеве видання 24 Horas.
Всі загиблі перебували на борту літака BN-2A-27, який належить авіакомпанії Archipielagos.
Літак впав незабаром після вильоту з аеропорту Ла Палома.
Після авіакатастрофи загорівся будинок, на який він упав. Невдовзі вогонь перекинувся на сусідню будівлю.
Також поранення отримала жінка, яка в момент аварії літака перебувала поблизу.