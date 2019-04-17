Нафтогаз хоче із 1 травня підняти ціну на газ

НАК “Нафтогаз України” звернувся до уряду з проханням скасувати Положення про покладення спеціальних обов’язків, бо інакше компанія буде змушена з 1 травня підняти ціну на газ для населення до 7184,8 грн (без ПДВ та транспортування).

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі Нафтогазу.

“Ціна Нафтогазу на газ для роздрібних постачальників газу для населення, виробників теплової енергії та інших захищених категорій споживачів з 1 травня 2019 року піднімається на 15% до рівня 7184,8 грн за 1000 кубометрів (без урахування ПДВ та витрат на транспортування і розподіл). При цьому ринкова ціна газу на травень, опублікована станом на 16 квітня Українською енергетичною біржею, становить 6800 грн за 1000 кубометрів з ПДВ, або на 27% нижче ціни, розрахованої згідно з вимогами Кабінету міністрів”, – прокоментували у Нафтогазі.

Водночас, стверджує компанія, без рішення Кабінету міністрів про скасування Положення про покладення спеціальних обов’язків Нафтогаз не має права самостійно зменшувати вартість ресурсу, який вона постачає роздрібним постачальникам газу, виробникам тепла та іншим споживачам, які підпадають під дію Положення про ПСО.

“9 квітня 2019 року НАК “Нафтогаз України” звернулась до Кабінету міністрів України з проханням скасувати затверджене ним Положення про покладення спеціальних обов’язків, яке вимагає підвищення ціни на газ для населення з 1 травня 2019 року, або внести відповідні зміни до нього.