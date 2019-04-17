У Києві група ділків збувала психотропи під виглядом препаратів для схуднення

Під час обшуків у зловмисників виявили та вилучили понад мільйон упаковок таблеток для схуднення орієнтовною вартістю більше 30 млн грн

Детективи Голосіївського управління поліції спільно зі співробітниками управління протидії наркозлочинності столичного главку під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №1 зупинили протиправну діяльність зловмисників, які збували психотропи під виглядом препаратів для схуднення.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, фігуранти створили більше десятка веб-сайтів, на яких рекламувалися препарати для схуднення. В оголошеннях обіцяли, що вживання цих таблеток пригнічує відчуття голоду і, як наслідок, швидко втрачатиметься вага. Покупці перераховували кошти на рахунки зловмисників, а замовлені препарати отримували поштою.

Під час проведення оперативних закупок правоохоронці задокументували незаконну діяльність шести підозрюваних. Організаторів злочинної групи двоє – це мешканки Київської області. Інші учасники – троє жінок і чоловік. Відомо, що заборонені препарати постачали в Україну з Китаю через Казахстан.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних виявили та вилучили понад мільйон упаковок таблеток для схуднення орієнтовною вартістю більше 30 мільйонів гривень, записи про кількість збутих психотропів, банківські картки, комп’ютери, мобільні телефони та майже три з половиною мільйони гривень готівкою. Препарати були направлені на експертизу, результати якої підтвердили, що таблетки і справді містять сибутрамін – заборонену психотропну речовину, яка викликає розвиток анорексії та серцево-судинних захворювань.