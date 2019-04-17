Як залишитися президентом

Перемога на президентських виборах Володимира Зеленського може привести Україну до переділу власності і диктатурі

Політологи давно відзначили унікальну особливість передвиборної кампанії Володимира Зеленського: його послідовники не знають, куди він поведе їх і всю країну. Кандидат старанно уникає зобов’язуючих заяв і не висловлюється щодо гострих питань.

З одного боку, це дає коміку безсумнівні переваги, адже серед його виборців люди з різними поглядами на майбутнє країни. За Зе голосують і націоналісти, і прихильники російської мови, і реформатори і консерватори, що забезпечує максимальну мобілізацію голосів.

Можна не сумніватися, що якщо справа дійде до телевізійних дебатів, то і там ми почуємо звинувачення на адресу конкурента і нові приколи, але не чітку позицію щодо актуальних питань життя країни.

Така позиція може забезпечити коміку перемогу на виборах, але не спокійне життя після них. В наших реаліях новий президент стає об’єктом критики вже на наступний день після виборів. Трохи пізніше до нападок ЗМІ додадуться голоси розчарованих, тих виборців, які не побачать виконання своїх очікувань.

Ніхто не в змозі швидко вилікувати всі хвороби України, починаючи з Криму і Донбасу і закінчуючи економічною стагнацією. Не зможе і Зеленський. Більше того, неминучі спроби перерозподілу зон впливу та власності породять нові вогнища напруги. Маючи за спиною Ігоря Коломойського, Зеленський не зможе дати гарантії збереження власності ні одного серйозного гравця, що призведе до виникнення системної опозиції. З урахуванням повідомлень про наявність серед спонсорів кампанії Зеленського Дмитра Фірташа, Андрія Портнова і членів «сім’ї» Януковича, можна припустити, що на арену повернуться представники старих еліт і почнуть повернення давно поділених активів.

Перетворення України в Чикаго 30-х років минулого століття нікого не обрадує і може забезпечити ротацію влади набагато раніше передбаченого Конституцією терміну. Тому особлива боротьба розгорнеться за контроль над силовиками. Поки Зеленський і Коломойський можуть розраховувати на переобувшегося в стрибку Авакова і очолюване ним МВС. Але, по-перше, контроль над міністра поліцією і Нацгвардією далеко не абсолютний. По-друге, лояльність самого Авакова – величина змінна. Нарешті, свого слова поки не сказали армія, СБУ та інші силові органи.

В таких умовах у Ігоря Коломойського буде велика спокуса при вирішенні тактичних завдань спертися на свою невелику, але активну приватну армію. Лояльні батальйони цілком придатні як для віджиму власності, так і, при необхідності, для придушення виступів опозиції. Країна ще не забула захоплення автоматниками на чолі з Коломойським офісу «Укртранснафти» і силового блокування «Укрнафти». А потрібний інформаційний фон різким діям при необхідності створить кишеньковий телеканал.

Крім нафтових активів кандидатом на швидкий і неправовою повернення є і Приватбанк, який держава влила 155 млрд грн, рятуючи банк від банкрутства, а гроші вкладників – від зникнення. Про твердий намір повернути собі банк Коломойський заявив у кількох недавніх інтерв’ю. Загальна вартість активів, які може і хоче віджати головний рейдер країни, а також прибуток від їх використання за п’ять років президентства Зеленського експерти вже оцінили у 22 мільярди доларів або 600 мільярдів грн. Це лише прямі втрати, а є ще і непрямі, можливо, більш важкі. Наприклад, цілком імовірний відмова МВФ від співпраці з Україною у разі повернення Приватбанку Коломойському. Або втеча іноземного капіталу і припинення підтримки України з боку ЄС і США, якщо відбудеться неправовій переділ власності і почнеться згортання реформ. У скільки разів тоді знеціниться гривня? Раніше експерти оцінювали курсові наслідки відмови МВФ від співпраці з Україною в 45-50 грн за долар. Відповідно, десятками відсотків буде вимірюватися інфляція, а подорожчання основних товарів і послуг в півтора-два рази навряд чи сподобається населенню.

Ситуацією правового свавілля неодмінно спробує скористатися Росія, і добре ще, якщо вона задовольняється відновленням позицій лояльного до Кремля приватного капіталу – Фірташа, Курченко та інших. Цілком ймовірні спроби половити в каламутній воді і більш велику рибу, наприклад, врегулювати конфлікт на Сході за сценарієм Москви.

Зберегти керованість країною на тлі масштабного переділу власності і наявності організованої опозиції тандем Зеленський-Коломойський зможе, лише сконцентрувавши у своїх руках максимум повноважень Для цього досить, наприклад, надовго ввести в країні воєнний стан, загостривши конфлікт на Сході.

Називати поки ще коміка м’яким демократичною людиною можуть тільки люди, ніколи з ним не працювали. Зеленський – дуже владний людина, не обтяжений зайвими демократичними забобонами і схильний до імпульсивних вчинків. Поки ці його особливості прориваються випадково, епізодично, як, наприклад, у вислові про можливості і навіть бажаність введення цензури ЗМІ: «Держава повинна контролювати інформаційну політику в країні». Нагадаємо, що в Росії, де контроль «інформаційної політики» досяг досконалості, опозиційних ЗМІ майже не залишилося.

Прямо заявлене прагнення Коломойського до переділу власності і необхідність для Зеленського боротися з сильною опозицією, яка неодмінно виникне, — все це штовхає тандем до неминучої концентрації влади, що переходить в диктатуру. Здається, Аугусто Піночет сказав, що диктатура – кращий варіант суспільного устрою для проведення реформ. Ось тільки чилійські реформи зажадали вбивства і катування десятків тисяч незгодних.

Володимир Руденко