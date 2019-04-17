Зворотна сторона Альфа-Банк Україна: крадіжка з карт, шахрайство і криміналка від СБУ

Останні кілька років серед українських фінансово-кредитних установ спостерігається явний тренд на скорочення кількості відділень.

Тенденція не торкнулася Альфа-Банк Україна. Навпаки, він нехай трохи, але приростил кількість своїх філій, підійшовши впритул до 300. Українська «Альфа», незважаючи на превалювання серед істотних акціонерів росіян навесні 2016 року квапливо присягнула на вірність «Незалежної», заявивши про те, що повністю припинила будь-яку діяльність у Криму та на Донбасі. Втім, це визнання прозвучало після декількох погромів столичних відділень банку. Тоді головною жертвою погромників виявився найбільший російський банк ─ Ощадбанк, але Альфа-Банк Україна також довелося не солодко. Довгий час від усіляких санкцій з боку держави його надійно захищала Валерія Гонтарєва ─ глава НБУ, але зупинити радикально налаштованих молодих людей виявилося не під силу не тільки їй, але й міліції.