Маляр: Виправдання Савченко, по суті, – самогубство для суду

Ті, що в ГПУ звинуватять суд у розвалі справи Савченко, було прогнозовано. Це стара, випробувана тактика.

Зараз можу сказати лише одне: прокуратура від самого початку зробила кілька фатальних помилок.

І я припускаю, що саме через них було стільки самовідводів суддів, які просто не взяли на себе відповідальності слухати цю справу.

Подивіться, через скільки судів пройшла справа Савченко!

Це не означає, що в нас криза судової системи.

Виправдання Савченко, по суті, – самогубство для суду.

Але, підозрюю, що низька якість підготовлених прокуратурою матеріалів не дає змоги ухвалити якесь інше рішення.

На мою думку, дії Савченко, у яких її підозрювала ГПУ, від початку неправильно кваліфікували. Тобто до суду обвинувальний акт потрапив не з тімі статтями і злочинами, які, можливо, скоювала Савченко.