Французький бізнесмен виділить € 200 млн на відновлення Нотр-Дама

Французький бізнесмен, президент групи компаній LVMH Бернар Арно пообіцяв виділити € 200 млн на відновлення постраждалого від пожежі Собору Паризької Богоматері, передає у вівторок BFM TV.

«Група компаній LVMH і сім’я Арно оголосили про намір пожертвувати €200 млн, щоб допомогти у відновленні собору Нотр-Дам», — повідомляє канал.

LVMH займається виробництвом предметів розкоші під торговими марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Hennessy та іншими.

Пожежа в Нотр-Дамі почався увечері в понеділок, обрушився шпиль собору, була знищена майже вся дах.

Дати на реставрацію 100 млн євро раніше вже пообіцяла родина французьких бізнесменів Піно.