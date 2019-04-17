Прогноз експертів: прискорення зростання економіки РФ призведе до появи 10 млн безробітних

Прискорення зростання російської економіки до 4-4,5% у рік, яких за завданням Володимира Путіна домагається уряд, може призвести до зростання безробіття, вивільнивши 6-10 млн зайнятих громадян. Про це пише «Коммерсантъ», посилаючись на дослідження «Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування» (ЦМАКП) та Вищої школи економіки.

За оцінками ЦМАКП, зростання ВВП темпами 4-4,5% в рік з урахуванням скорочення працездатного населення і незмінного рівня продуктивності рентних та бюджетному секторах можливий лише при збільшенні продуктивності на 5-5,5% в рік на одного зайнятого — за рахунок несировинних галузей. «Це стане супроводжуватися вивільненням зайнятих, схлопывающим „старопромышленное перенаселення“ в Росії», — вважають аналітики центру.

Експерти вказують, що, зокрема, декларована цифровізація економіки може забезпечити двох-триразовий приріст продуктивності праці. А це, в свою чергу, може призвести до неприйнятного за масштабами вивільнення зайнятих».

У доповіді ВШЕ сказано, що не до кінця опрацьовані механізми реалізації деяких нацпроектів (покликаних збільшити продуктивність) можуть зробити негативний вплив на досягнення національних цілей. Зокрема, якщо «підвищення продуктивності праці супроводжуватиметься вивільненням працівників, які зможуть працевлаштуватися тільки на неформальному ринку праці, незважаючи на зростання заробітної плати, що залишилися на підприємстві працівників, сукупний ефект призведе до зростання бідності та зниження доходів». Заходів, які могли б нівелювати цей можливий ефект, жоден нацпроект не містить, вказують експерти.

У ЦМАКП пропонують рішення вірогідною проблеми: перенавчання, дешеве житло для вивільнюваних людей, реалізацію потенціалу малого бізнесу, експорту та імпортозаміщення.