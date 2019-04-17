В Омську школярі закидали 77-річного дідуся камінням

В Омську група підлітків кидала камінням у пенсіонера. У чоловіка численні забої.

У місцевому паблике «ВКонтакте» з’явився ролик, де видно, як кілька школярів, яким на вигляд 10-13 років, у гаража кидали у пенсіонера камінням, накидалися на нього з кулаками й ногами в його бік масивну залізну двері. Старий намагався з’ясувати, чим завадив дітям, але безуспішно. Один з хлопчиків пошкодував пенсіонера і закликав інших дітей припинити знущання, але ті продовжили.

Як повідомляє «СуперОмск», інцидент стався в неділю в гаражах мікрорайону Московка-2. Постраждалий 77-річний чоловік з травмами звернувся в лікарню, а також подав заяву в поліцію. Лікарі діагностували у пенсіонера численні забої голови, тіла і рук.

Особистості всіх учасників вже встановлені. Травми пенсіонеру наносили троє підлітків 13 і 14 років, повідомили в поліції.

За даними омичів, в події також розбираються в школі і в прокуратурі.