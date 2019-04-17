Кожен п’ятий росіянин гробить себе на роботі через умови праці

В Росії лише на 79% робочих місць організовані допустимі умови праці. Решта 21% росіян працюють у шкідливих і небезпечних умовах. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані Мінпраці про результати перевірки умов праці.

Відзначається, що всього було перевірено 26,5 млн робочих місць. Шкідливі умови праці зафіксовані на 20,8% робочих місць. З них 10,7% (2,8 млн місць) — умови праці, при яких на працівника впливають шкідливі виробничі фактори, але згодом організм відновлюється, 8,6% (2,2 млн місць) — умови праці, при яких вплив небезпечних виробничих факторів призводить до виникнення професійних захворювань легкого ступеня тяжкості.

На 366,2 тис. робочих місць (1,4%) умови праці призводять до появи захворювань легкого та середнього ступеня тяжкості з подальшою втратою працездатності, у 0,1% (23,8 тис. місць) — до розвитку важких форм захворювань. Небезпечні умови праці зафіксовані на 36,7 тис. робочих місць (0,2%).