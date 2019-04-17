При обваленні житлових будинків в Бразилії загинули 16 осіб

Число жертв обвалення двох будівель в Бразильському Ріо-де-Жанейро досягла 16 осіб.

Рятувальники виявили тіла 4 загиблих під завалами двох зруйнованих будівель у фавелі Ріо-де-Жанейро. Таким чином, число жертв досягло 16 осіб. Ще 8 числяться зниклими без вести.

Рятувальна операція триває вже п’ятий день. У ній беруть участь понад 100 пожежників, 30 військових інженерів і собаки-рятувальники.

Міська влада оточили 13 будинків, що знаходяться поруч з двома обрушилися, а також евакуювали з них всіх жителів.

Причини аварії встановлюються.