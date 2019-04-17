Порошенко назвав катастрофою відмову від курсу на ЄС та НАТО 

Президент Петро Порошенко заявив, що курс України на НАТО та ЄС об’єднує країну, а його дискредитація стане катастрофою.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

“Питання НАТО та ЄС зараз – це той фактор, який об’єднує країну. І в жодному разі нам не можна дозволити це об’єднання дискредитувати. Бо якщо ми зараз повернемося з 70% підтримки українцями курсу до ЄС і НАТО до 30% – це стане катастрофою”, – підкреслив глава держави.

За результатами загальнонаціонального опитування Центру “Социс“, проведеного з 8 по 18 лютого 2019 року, 57% українців підтримують курс на ЄС. 44% опитаних підтримали ідею вступу в НАТО.

Найбільше прихильників приєднання України до ЄС – на заході країни (75,9%), і в Києві (70,9%), найменше – на півдні (42%) і сході України (31,5%). Водночас на півдні і сході найбільше противників євроінтеграції України (35% і 51,2% відповідно), найменше противників – на заході (8,3%).

У своїй передвиборчій програмі Володимир Зеленський пропонує йти в НАТО після проведення референдуму.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада 334 голосами внесла поправки до Конституції, які закріпили курс на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.