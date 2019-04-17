Національний природний парк «Кремінські ліси» створять на Луганщині, – Остап Семерак

17 квітня 2019 року на засіданні Кабінету Міністрів, Уряд України підтримав Указ Президента про створення на Луганщині національного природного парку «Кремінські ліси».

«Цей парк стане в український природоохоронній історії – яскравим прикладом боротьби за своє існування. Створений у 2009 році, як НПП «Сіверсько-Донецький», він був ліквідований режимом Януковича. Вищий адміністративний суд визнав незаконним цей Указ. І на довгі 8 років унікальні природні комплекси були позбавлені природоохоронного статусу»,- розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

За його словами, підтримка Урядом Указу Президента «Про створення національного природного парку «Кремінські ліси» та про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 11 грудня 2009 року № 1040» – важливий крок до відновлення справедливості.

«Кремінські ліси – є найбільшим природним масивом лісів на Сході України. Він розташований уздовж головної водної артерії Донецької і Луганської областей річки Сіверський Дінець. Ця територія давно визнана цінним осередком збереження північних лісових видів рослин і тварин і входить до складу об’єктів Смарагдової мережі. Тут збереглися об’єкти історико-археологічної та культурної спадщини України. І природоохоронний статус допоможе зберегти цю унікальну територію на віки», – зазначив Міністр.

Загалом, до території НПП «Кремінські ліси» включення 7269 гектарів земель державної власності, з яких 3121 гектара земель, надаються природному парку в постійне користування.

Відзначимо, що в межах Кремінських лісів зафіксовано 944 види флори судинних рослин, 152 з яких є рідкісними, реліктовими і занесеними до Червоної книги України та міжнародних «червоних списків». Тут зустрічається 160 видів птахів, у тому числі червонокнижні – яструб коротконогий, могильник, канюк степовий, змієїд, лунь степовий, орлан-білохвіст, журавель сірий, пугач.

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Тут зростає сальвінія плаваюча, горицвіт волзький, сон лучний, глід український, волошка донецька та первинногерберова, косарики тонкі, півники борові, рябчики руський та малий, тюльпан дібровний, коручка болотна, зозульки Фукса, булатка довголиста, любка дволиста. Крім того, тут мешкає 24 види червонокнижних ссавців, таких як: кутора мала, нічниця водяна, вечірниця руда, нетопир лісовий, вухань бурий, видра річкова, горностай, тхір степовий, норка європейська.

«Сьогодні Луганщина як і Донеччина регіони, які переживають важкі часи часткової окупації і, на жаль, розрухи. Створення нового природоохоронного об’єкту дасть можливість працевлаштуватися місцевим жителям. У штаті НПП передбачено створення наукового, природоохоронного, еколого-освітнього та рекреаційного підрозділу», – підкреслює Міністр.

Остап Семерак, також розповів, що уся територія колишнього та водночас і майбутнього нацпарку – в межах території підконтрольної Україні.

Він також додав, що Мінприроди планує не збавляти взятий у 2019 році темп по розширенню територій природо-заповідного фонду України.

Джерело: Мінприроди України