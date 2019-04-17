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Миколаївську митницю запідозрили в створенні “схеми” на користь російського олігарха Дерипаски (відео)

17.04.2019

Миколаївська митниця ДФС погодилася на застосування митного режиму переробки бокситів неукраїнського походження Миколаївським глиноземним заводом, контрольованим російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це свідчить дозвіл від 15 квітня цього року виданий митним постом “Дніпро-Бузький” Миколаївської митниці, яку з лютого 2019 року очолює Ігор Рєзнік.

Термін його дії закінчується 31 грудня 2019 року. Дозвіл було надано за заявою гендиректора Миколаївського глиноземного заводу Віктора Кожевникова.

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