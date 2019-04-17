У Дніпрі командира спецпідрозділу поліції засудили до довічного ув’язнення

У Дніпрі командир підрозділу поліції особливого призначення був визнаний винним у скоєнні цілої низки злочинів і засуджений до довічного ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Мотивом скоєння злочинів був продаж квартири, одна з кімнат якої належить засудженому, а дві інших – двом жінкам. У липні 2014 року обвинувачений закликав своїх підлеглих допомогти йому “переконати” співвласників житла не заважати продажу його частки нерухомого майна.

Внаслідок поліцейський у супроводі ще чотирьох осіб в нічний час проник в квартиру і, погрожуючи застосуванням насильства, зажадав виконати його вимоги. Далі зловмисник наступив господині ногою на шию, завдав кілька ударів по голові, після чого розламав навпіл її мобільний телефон.

На крики потерпілих в під’їзд зайшли двоє перехожих, які вимагали від нападників пред’явити документи, погрожуючи викликати поліцію. У відповідь чоловік дістав пістолет і вбив одного з них пострілом у голову.

Пізніше за місцем проживання підсудного було вилучено гранати РГД-5 і РГН, якими засуджений погрожував підірвати, якщо поліцейські наблизяться до його будинку.

Внаслідок суд визнав командира поліцейського спецназу винним за статтями умисне вбивство; незаконне придбання, зберігання боєприпасів, вибухових речовин без дозволу; порушення недоторканності житла; хуліганство; опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків; погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу.

Одного зі співучасників злочину визнали винним за статтями “пособництво в порушенні недоторканності житла, а також грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжуються особливою зухвалістю і винятковим цинізмом”. Він був засуджений до трьох років позбавлення волі, але звільнений від покарання з випробувальним терміном на один рік.

Решта троє спільників, учасники АТО, потрапили під дію закону “Про амністію” і були звільнені від покарання.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі до довічного ув’язнення був засуджений колишній боєць батальйону “Торнадо”, якого визнали винним у вбивстві двох поліцейських Олександр Пугачов.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі патрульні зупинили водія-порушника, який проїхав на червоне світло, після чого той вимагав його відпустити. Після відмови правоохоронців, водій відкрив стрілянину. Внаслідок поліцейський загинув на місці, його напарниця померла на операційному столі.

Сам злочинець, отримавши поранення в живіт, прийшов в лікарню імені Мечникова, де його в той же день і затримали. Ним виявився екс-боєць розформованого підрозділу, якого розшукували за скоєння інших тяжких злочинів.