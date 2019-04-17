Таємниці на продаж: Матіос назвав розцінки на “злив” баз даних правоохоронців

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, скільки коштує доступ до закритих баз даних правоохоронних та інших державних органів.

Про це йшлося на брифінгу в Службі безпеки України 17 квітня.

За словами Матіоса, в Україні діє такий негласний прейскурант:

доступ до бази відеоспостереження в Києві “Безпечне місто” коштує 200-250 гривень за 1 автомобіль;

до бази МВС і поліції: 250-700 грн;

до бази перетину кордону: 600-800 грн за особу;

до бази автотранспорту (пересування в місті, паркування, адмінпротоколи, затримання, зупинки): 500 грн;

деталізація дзвінків з прив’язкою до місця: 4000-7000 грн за півроку телефонних з’єднань;

до інформації щодо отриманих доходів з бази Пенсійного фонду, служб соцстрахування, податкової: 500 грн.

Прокурор пояснив, що такий незаконний доступ дає можливість злочинцям аналізувати пересування осіб та встановлювати місце проживання їх самих та їхніх родин, що значно полегшує, наприклад, готувати і вчиняти теракти.

За його словами, саме завдяки такому “зливу” інформації злочинці відстежили і вбили у 2017 році розвідника Міноборони Максима Шаповала, а 4 квітня 2019-го здійснили замах на ще одного військового розвідника у Києві.