Затриманий американець за підозрою у зґвалтуванні сотні дітей

71-річного американця спочатку запідозрили у 50 випадках зґвалтувань, однак згодом інші передбачувані жертви заявили про ще 50 зґвалтуваннях.

Поліція США затримала 71-річного Харві Джозефа Фаунтэна, який за версією звинувачення близько ста разів здійснював сексуальне насильство першого ступеня у відношенні дітей.

На телеканалі розповіли, що він був затриманий 9 квітня після того, як у поліцію звернувся невідомий (його стать не називається) і заявив, що Фаунтэн гвалтував його в дитячому віці.

71-річного американця спочатку запідозрили у 50 випадках зґвалтувань першого ступеня, однак згодом інші передбачувані жертви заявили про ще 50 зґвалтуваннях. Точне число можливих жертв Фаунтэна в даний момент не називається.

У поліції додали, що Фаунтэн здійснював сексуальні злочини в 1970-80 роках.