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Упряжка роботів протягла за собою вантажівку

17.04.2019

Американська компанія Boston Dynamics, що спеціалізується на створенні роботів, змусила своїх підопічних тягнути вантажівка.

На відео, опублікованому компанією, п’ять пар роботів з видимою легкістю тягнуть за собою досить великий вантажівка з написом Boston Dynamics.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

 

Прапор

Герб

Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

«Ці спотові роботи скоро будуть доступні для широкого спектру застосувань», – відзначають в компанії.

Boston Dynamics займається не тільки виробництвом роботів, але і їх «навчанням»: дії машин з кожним разом стають все складніше і складніше.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», робот Boston Dynamics на пробіжці.

За матеріалами «Фокус»

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