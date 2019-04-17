Упряжка роботів протягла за собою вантажівку

Американська компанія Boston Dynamics, що спеціалізується на створенні роботів, змусила своїх підопічних тягнути вантажівка.
На відео, опублікованому компанією, п’ять пар роботів з видимою легкістю тягнуть за собою досить великий вантажівка з написом Boston Dynamics.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
«Ці спотові роботи скоро будуть доступні для широкого спектру застосувань», – відзначають в компанії.
Boston Dynamics займається не тільки виробництвом роботів, але і їх «навчанням»: дії машин з кожним разом стають все складніше і складніше.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», робот Boston Dynamics на пробіжці.
За матеріалами «Фокус»
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