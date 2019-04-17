У Таїланді врятували собаку в 220 км від берега

Якщо ти працюєш на буровій платформі в відкритому морі, то можеш побачити черепаху, восьминога або дельфіна, але ніяк не собаку. Тому співробітники енергетичної компанії Chevron Thailand були шоковані, побачивши у воді пса.
Собака вхопилася за нафтову платформу. Працівники кажуть, що вона виглядала знесиленою і весь час тремтіла.
Експрес-інформація по країні
Таїланд (Королівство Таїланд) – держава в Південно-Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Бангкок
Найбільше місто – Бангкок
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 514 000 км2 (50-я в світі)
Населення – 65,1 млн чол. (20-я в світі)
Офіційна мова – тайська
Релігія – буддизм
ІЛР – 0,726 (93-я в світі)
ВВП – $404,82 млрд (29-я в світі)
Валюта – бат
Межує з: Камбоджою, Лаосом, М’янмою, Малайзією
Щоб витягнути тварину з води, чоловіки зав’язали вузол на мотузці і кинули вниз. Рятувальна операція тривала близько 15 хвилин. Після того як пса підняли на платформу, його напоїли і погодували. Знайду назвали Boonrod, що в перекладі з тайського означає «врятований».
Як пес опинився в Сіамській затоці в 220 км від суші, досі залишається загадкою. Працівники нафтової вишки припускають, що він був на рибальському човні і просто впав у воду.
Собаку вже відвезли до притулку для тварин в провінції Сонгкхла, де надали необхідну допомогу. Ветеринари визначили, що псові від трьох до п’яти років.
За матеріалами Newsweek.
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