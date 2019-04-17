Гройсман погрожує звільнити Коболєва, якщо він не знизить ціну на газ

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціює відставку голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва у разі відмови компанії знизити до 24 квітня 2019 року ціну на газ, що відпускається для потреб населення.

Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Або НАК «Нафтогаз України» встановлює ціну нижче 8,55 грн/куб. м з 1 травня і повідомляє про це всім українцям до 24 квітня, або я ініціюю відставку керівника «Нафтогазу» і буду просити уряд підтримати мою позицію», – сказав він.