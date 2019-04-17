Міноборони не подавало в розшук «ухильника» Зеленського ні в поліції, ні в прокуратуру

Станом на сьогоднішній день кандидата в президенти України Володимира Зеленського ніхто не розшукує за фактом його «ухилення від військової служби.

Кілька днів тому блогери з оточення чинного президента України Петра Порошенка почали поширювати інформацію про те, що в 2014 році Володимир Зеленський нібито ухилився від мобілізації. Міністерство оборони почало перевірку за даним фактом, заявивши, що шоумен проігнорував порядку під час мобілізації 2014-2015 років.

За даними Міноборони, порядку посилали військові комісари Металлургийно-Довгинцівського військкомату (Кривий Ріг). Ймовірно, вони приходили за адресою, де проживають батьки Зеленського, однак сам шоумен давно зареєстрований у Київській області.

«Якщо слідувати закону, то МО, перш ніж шерить повідомлення без вихідних даних, повинно було шукати ухильника і притягнути його до відповідальності. Але, як показали нам правоохоронці, на сьогоднішній Зеленського ніхто не шукав і не шукає», — сказано в повідомленні.

Крім цього, було відзначено, що у військову прокуратуру ніяких повідомлень від військкоматів щодо «ухильника» Зеленського не надходило.

«У поліції Січеславської (колишньої Дніпропетровської області немає жодного звернення військкоматів про те, що громадянин Зеленський ухилявся від мобілізації. У разі свідомого ухилення, вони повинні були зібрати відповідні документи та подати в поліцію заяву. Жодної заяви подано не було. Притягати громадянина до відповідальності (за ст. 336) можна було б тільки якби він розписався в отриманні повістки », — розповіли журналістам у Нацполиции.