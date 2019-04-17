Віталій Портников: Суди стануть знаряддям реваншу і хаосу

фото: vn.oblast.online

Якщо когось дивують рішення судів, які в період між першим і другим туром виборів змушують нас згадати про Україну часів Віктора Януковича, то нехай ця людина згадає про іншу країну – Грузію часів Михаїла Саакашвілі

Як вийшло, що грузинські реформатори, які займалися радикальними змінами всього на світі, після поразки на парламентських і президентських виборах стали фігурантами судових розглядів у своїй власній країні? Чому Михаїл Саакашвілі не може повернутися на батьківщину, а його соратники сидять у тюремних камерах? Може, переможці привели разом з собою нових суддів?

Та ні ж, в тому-то й річ. Судді залишилися ті ж самі. Верхівка судового корпусу змінилася, але сам принцип ухвалення судових рішень і кадровий склад судів залишився незмінним. Коли Саакашвілі був при владі, суддів стримував природний в пострадянських країнах страх перед можливостями президента. Але варто було йому ослабнути, як виявилося, що система взаємодії з судами в реформованій Грузії залишилася все тією ж, олігархічною.

В Україні ми зараз спостерігаємо схожий розвиток подій. Результати Порошенка в першому турі виборів показують, що президент значно ослаб. А новий голова держави, якщо їм стане Зеленський, стане сильним ще дуже не скоро – доведеться вчитися бути політиком, потім президентом, потім вигравати парламентські вибори і взагалі намагатися зрозуміти, де в України кнопка.

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А судді точно знають, де кнопка. Судова система, позбавлена ​​страху перед владою і суспільством, повертається до себе самої – тієї, якою вона була до 2014 року. І ми побачимо ще чимало рішень, які здивують українських громадян і нагадають їм про найчорніші і найганебніші сторінки вітчизняної історії.

Втім, я не схильний думати, що наші суди стануть знаряддям політичного реваншу. Ні, вони стануть знаряддям насамперед економічного реваншу, можливістю повернути несправедливо відібрані колишніми всесильними конкурентами гроші, змінити неправильну схему на правильну, отже – повернути русло корупційних фінансових потоків у бік добра і чесності.

А з політичної точки зору наші суди не будуть знаряддям реваншу, ні. Вони стануть зброєю хаосу. Їхні рішення будуть спрямовані на те, щоб множити хаос в країні, зіштовхувати лобами політичних опонентів, посилювати радикальні настрої, підігрівати ґрунт для конфлікту.

Тому що головне завдання сил, які стоять за українською виборчою кампанією – породити в державі хаос, від якого Україна вже не зможе оговтатися.

Джерело: Еспресо TV