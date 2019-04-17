У Києві судитимуть заступника голови держпідприємства, затриману на великому хабарі

Столичні слідчі завершили розслідування стосовно заступника директора Державного підприємства “Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів” за фактом вимагання та отримання хабара в сумі 190 тисяч гривень. Чиновниця була затримана 6 лютого під час отримання першої частини хабара – 150 тис. грн – за місцем роботи.

“Зазначені кошти чиновниця вимагала за вирішення питання щодо прискорення проведення цією організацією експертного дослідження стосовно якісті виконаних будівельних робіт, призначеного слідчим столичної поліції”, – нагадали в прес-службі столичної прокуратури.

Обвинувальний акт спрямований до Подільського районного суду столиці для розгляду по суті.

Відзначимо, що прокуратура не повідомляла ім’я затриманої чиновниці, при цьому на сайті інституту говорилося, що посаду заступника директора займає Світлана Лаповська.

Раніше повідомлялося, що начальник відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини КМДА затриманий на гарячому – на отриманні хабара.

Також ми писали, що у Херсоні мама школярки звинуватила директора у хабарництві. Остання нібито вимагала тисячі гривень за зарахування дитини до навчального закладу. Директор під слідством і від роботи відсторонена.