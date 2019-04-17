В Київській області громадянин РФ влаштував стрілянину у кафе

В с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району, громадянин Російської Федерації влаштував стрілянину в кафе. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Чоловік, громадянин РФ, 1962 року народження з невідомих причин влаштував стрілянину в кафе з травматичного пістолета. Чоловік стріляв по вікнах кафе.

Коли стрілка затримала поліція, то з’ясувалося, що травматичний пістолет йому не належить, а належав громадянинові України та вважався втраченим.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).